Dopo il vittorioso esordio su Brescia per 70-58 nell'Opening Day di Cagliari, la Dinamo si tuffa in Europa. Domani sera alle 20 è sul parquet belga delle Spurs di Kortrijk per l'andata del turno eliminatorio dell'EuroCup femminile. Il ritorno si giocherà al PalaSerradimigni mercoledì 12 ottobre.

La prima partita ufficiale ha dato indicazioni confortanti con Carangelo (leader del gruppo), Makurat e Gustavsson che sono già una garanzia, e Ciavarella e Toffolo che danno sostanza sui due lati del campo. Bisogna avere pazienza con le americane Holmes (il centro è appena arrivata dagli Usa) e la rookie Thomas, ma già così la squadra di Antonello Restivo dimostra solidità.

Nella stagione passata la Dinamo superò il turno eliminatorio sconfiggendo il Grengewald al PalaSerradimigni per 85-67 e pareggiando poi in Lussemburgo 61-61.

