Si chiude con lo spareggio di Roma la stagione della Virtus Cagliari nel torneo di Serie B Femminile. Anche stavolta la corsa si ferma nella fase nazionale, decisiva per la promozione in Serie A2. Così come 12 mesi fa, l’unica sconfitta di una stagione pressoché perfetta, è fatale al quintetto allenato da Fabrizio Staico. In Serie C Regionale, invece, tutto è pronto per gara 2 della finale playoff promozione.

Il cammino. La Virtus ha dominato la fase regionale, vincendo 24 partite su 24, dimostrando di essere di un livello nettamente superiore rispetto alle avversarie. Nel percorso di avvicinamento alla fase nazionale, le cagliaritane hanno dovuto fare a meno di Federica Brunetti, cambiando assetto e inserendo due nuovi elementi come Ivona Khozobashiovska e Anna Turel. Il primo spareggio ha visto le cagliaritane prevalere contro la Rainbow Viagrande, mentre nella seconda e decisiva partita sono cadute, per la prima volta in stagione, contro Campobasso. La prima e unica, fatale, sconfitta che vale l’eliminazione dalla fase playoff.

Il commento. Una sconfitta che fa male, soprattutto per il modo in cui è arrivata, dopo aver dominato la fase regionale. «Ovviamente», commenta coach Staico, «c’è molta delusione sia da parte mia e delle ragazze. Un gruppo che ha fatto una grande stagione, che ha lavorato con impegno per tutto l’anno con tanti sacrifici. Abbiamo vinto tanto durante la stagione ma fa rabbia il fatto che, questa squadra perde una partita ed è fuori. Forse sarebbe meglio ritornare al classico: partita-rivincita ed eventuale bella. I concentramenti sono davvero un terno al lotto».

Serie C. Ufficiale la data di gara 2 di finale playoff. Dopo la prima sfida, disputatasi a Sassari e vinta dal Basket 90 sul Nulvi per 69-62, la rivincita è prevista venerdì, sul parquet nulvese alle 20.30. Previsto il pubblico delle grandi occasioni, per una partita che si preannuncia molto equilibrata, alla luce anche dell’andamento di gara 1, nel quale le sassaresi hanno fatto il break decisivo sono negli ultimi minuti.

