Rivelazione in Europa e in Italia, la Dinamo d'ora in poi affronterà sfide durissime.

L'accoppiamento della Eurocup femminile le ha riservato la Reyer Venezia, un confronto tutto italiano contro una delle candidate allo scudetto.

La prima partita sarà al PalaSerradimigni il 5 gennaio dell'anno nuovo, mentre il 12 si torna a Venezia, dove in campionato ha vinto la Reyer nettamente 84-60. Va ricordato però che in quella gara coach Restivo era senza la tuttofare Makurat perché infortunata.

Ma prima è A1 femminile: domenica la formazione sassarese è di scena a Bologna contro la Virtus (ore 18) con la quale condivide il secondo posto insieme a Venezia.

La squadra bolognese ha perso finora solo con Schio e Ragusa. Nell'ultimo turno ha fatto il colpaccio a Campobasso, per 75-72 nonostante l'assenza di due straniere: il play-guardia Dojkic e la lunga Rupert.

© Riproduzione riservata