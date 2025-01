Il 2025 riparte sotto il segno dell’Antonianum Quartu, nel torneo di Serie B Femminile di basket. La compagine quartese, infatti, porta a casa l’undicesima vittoria stagionale (su altrettante partite) e blinda il primo posto.

Le gare. La capolista non ha problemi a superare la Virtus Cagliari, con il punteggio di 92-28. Successo ipotecato già all’intervallo (48-12 al 20’) e margine che aumenta poi nella seconda parte di gara. Per le padrone di casa è Demetrio Blecic la miglior realizzatrice, con 28 punti. La diretta inseguitrice, il San Salvatore Selargius, espugna invece il parquet dell’Astro per 50-61. Selargine che guidano il punteggio in avvio (10-16 al 10’); la squadra di casa rimane in scia prima dell’intervallo, accorciando lo svantaggio sul -4 del 20’ (28-32). Nella ripresa il San Salvatore continua a comandare le operazioni, chiudendo la gara con un divario sopra la doppia cifra. Top scorer dell’incontro è Loddo, dell’Astro, con 16 punti. Convincente successo anche del Cus Cagliari, contro Il Gabbiano, per 89-16. Le universitarie non hanno problemi sin dai primi minuti (49-8 al 20’). La migliore della sfida è Gagliano, del Cus, con 17 punti. Infine, colpo esterno di Elmas, contro Su Planu (55-74). Masesi avanti all’intervallo (28-33 al 20’). Il break decisivo arriva, però, negli ultimi 10’ (il terzo quarto si era infatti chiuso sul 40-48). Per Elmas da segnalare i 21 punti messi a segno da Mura.

Il rinvio. Si giocherà, invece, il prossimo 6 febbraio la sfida tra Mercede Alghero, attualmente quinta, e Basket Nulvi, sesta in classifica, che chiudeva il quadro delle sfide di giornata.

