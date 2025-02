Doppia battuta d'arresto per le formazioni sarde nel campionato di Serie A2 Femminile di basket. Cade in casa la Virtus Cagliari, sorpresa dal Torino Teen Basket per 65-58. Fatali, alla squadra di coach Fabrizio Staico, un primo e un ultimo quarto di sofferenza. In mezzo la reazione che ha portato la Sardegna Marmi ad accarezzare anche un successo, sfumato però nel break finale di 20-12 in favore delle piemontesi.

Al PalaRestivo, Naczk e compagne sono incappate in un pessimo avvio: più brillanti, le piemontesi ne hanno approfittato per prendere subito il controllo sul +14. La reazione cagliaritana è arrivata nel secondo periodo, con un break di 9-0 capitanato da El Habbab che è valso il rientro sul -5. Dopo aver inizialmente tenuto botta, Torino si è vista superata dalle virtussine sullo scadere del terzo quarto con la verve offensiva della solita El Habbab. Nell’ultimo periodo, però, l’inerzia è girata ancora in favore delle ospiti, che con un break finale propiziato da Colli, Paleari e Popovic, hanno portato a casa la vittoria.

Si interrompe a Livorno, invece, la striscia positiva della Nuova Icom. La Jolly Acli, quinta forza del campionato, disarma Favre e Ceccarelli, corre e non sbaglia niente. Selargius tiene fino al secondo quarto ma è sempre costretta a rincorrere, poi il terzo periodo risulta fatale (25-14 il parziale) e le labroniche dilagano. Al PalaMacchia finisce 86-58 per le padrone di casa, con la metà dei punti delle livornesi segnati dentro l’area e un terzo in contropiede. In doppia cifra Mura (11, con 4 rb e 3 assist) e Berrad (10), 7 punti per la giovane Porcu e 7 rimbalzi a testa per Ceccarelli e D’Angelo.

Virtus Cagliari-Torino Basket 58-65

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 11, Cadoni 2, Trozzola 14, Pellegrini Bettoli, El Habbab 15, Peric, Valtcheva 11, Vargiu ne, Gallus 5, Pasolini ne, Podda, Anedda ne. Allenatore Staico

Torino Teen: Azzi 9, Popovic 12, Colli 15, Giacomelli 8, Jankovic 4, Fratamico ne, Paleari 10, Baima, Tortora 2, Isoardi 5. Allenatore Corrado

Parziali: 5-19; 26-33; 46-45

Jolly Acli Basket Livorno - Nuova Icom San Salvatore Selargius 86-58

Jolly Acli Livorno: Wojtala 13, Georgieva 18, Orsini 11, Miccio 20, Botteghi 16, Ceccarini, Preziosi, Sassetti 2, Mollicone, Sayed Tawfik n.e., Okudugha 4, Evangelista 2. All.: Angiolini W.

Nuova Icom Selargius: Mura 11, Berrad 10, Favre 6, Thiam 9, Ceccarelli 2, Madeddu, Ingenito n.e., Pinna 5, D’Angelo 8, Porcu 7. All.: Masnarinos

Parziali: 19-11; 40-31; 65-45

