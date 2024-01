Nessuna sorpresa nei tre gironi del campionato di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Nel girone A vittoria casalinga del Mogoro contro la Primavera Gonnosfanadiga (79-71). Davanti ad una bellissima cornice di pubblico si è giocata una sfida intensa, con i padroni di casa a guidare il punteggio nell’arco dei 40’ di gioco (47-38 all’intervallo e 64-54 al 30’). Top scorer della gara è Claudio Piras, tra i mogoresi, con 33 punti. Per il quintetto allenato da Giacomo Orrù è la dodicesima vittoria stagionale. Alle spalle si conferma il buon momento del Basket Quartu che espugna il parquet del Genneruxi per 48-82. Compagine quartese sempre avanti nel punteggio, nel quale spicca la prestazione di Petronelli con 17 punti. Nell’ultima gara disputata nel girone, vittoria del Serramanna, di misura, contro l’Azzurra, per 48-43. Giovedì il posticipo tra Marrubiu e Sinnai. Nel girone B ritorna alla vittoria il Carloforte che batte il Jolly Dolianova per 53-46. Punteggio basso nei primi due quarti (22-17 al 20’). Attacchi che si “scaldano” nella seconda parte di gara, con i padroni di casa che arrivano al +7 del 30’ (38-31). Nell’ultimo quarto Aralossi e compagni tengono poi a distanza gli avversari, portando a casa il successo. Top scorer è Cireddu con 16 punti. Colpo esterno dello Spirito Sportivo, sul campo del Condor Monserrato per 49-53. Ospiti in fuga nei primi 20’ (23-32 all’intervallo). Padroni di casa che reagiscono nella terza frazione, impattando al 30’ sul 40 pari. Ultima frazione di marca Spirito Sportivo che porta a casa la nona vittoria stagionale. Miglior marcatore della gara è Stara, tra gli ospiti, con 13 punti. Vittoria in rimonta del Su Planu, contro il Poetto Gruppo Ena, per 78-72. Padroni di casa che vincono grazie ad un parziale di 34-9 nell’ultimo quarto (dal 44-63 del 30’ al 78-72 finale). Stasera l’ultima partita di giornata, tra Assemini e Carbonia.

Nord. Nessun problema per la capolista Aurea Sassari che si impone contro Sennori per 85-40. Padroni di casa che allungano sin dall’intervallo (41-16) per poi controllare nella seconda parte di gara. Da segnalare, nelle fila sassaresi, i 17 punti firmati da Idini. Alle spalle, il Nulvi vince contro la S. Elene per 64-46, al termine di 40’ sempre condotti. Tra i nulvesi da segnalare i 10 punti messi a referto da Sanna. Colpi esterni, invece, da parte di Pallacanestro Nuoro e Arzachena. I primi vincono sul parquet della New Basket Ploaghe, al termine di 40’ equilibrati e combattuti, per 48-53. L’Arzachena, invece, grazie ad un ottimo terzo quarto, chiuso avanti di 9 punti grazie, con un parziale di 10-23 (da 42-38 del 20’ al 52-61 del 30’).

