Grandi emozioni nel corso dell’ultimo weekend di Divisione Regionale 2 di basket. Nella finalissima del sud ribaltato il fattore e campo e si andrà a gara 3, mentre al Nord sono ufficiali le formazioni che prenderanno parte alla prossima “Final 4”.

Sud.

Finale Playoff (gara 2). Davanti ad una stupenda cornice di pubblico il Carloforte espugna il parquet del Mogoro per 57-58 e riporta la serie nell’Isola di San Pietro per la decisiva gara 3. Atmosfera delle grandi occasioni e spettacolo sugli spalti già mezz’ora prima della palla a due. L’avvio è di marca mogorese e il primo quarto si chiude sul 14-10. Nella seconda frazione la situazione non cambia, con il quintetto allenato da Giacomo Orrù a dettare il ritmo e ad andare al riposo lungo sul 28-23. Al rientro dagli spogliatoi, Mogoro sembra controllare, presentandosi all’ultimo quarto sul +5 (44-39). Negli ultimi 10’, però, viene fuori Carloforte che recupera lo svantaggio e mette il naso avanti negli ultimi minuti, portando a casa la sfida. Miglior realizzatore della gara è Claudio Piras, del Mogoro, con 15 punti, seguito da Cireddu, del Carloforte, con 14. L’appuntamento è ora per gara 3, prevista sabato a Carloforte, alle 20.

Coppa Primavera. Nella prima giornata di ritorno, in attesa della sfida tra Condor Monserrato e Sinnai, in programma oggi alle 21, da segnalare il colpo esterno del Poetto Gruppo Ena, sul parquet del Basket Quartu, per 58-70.

Fase Playout. Vittorie di misura nelle 4 gare della sesta giornata. A partire dal successo in rimonta del Marrubiu, contro il Beta, per 85-82. Marrubiesi che dopo essere stati sotto quasi di 20 punti, recuperano il divario nella seconda parte di gara ed effettuano il sorpasso nei minuti finali. Tra le oristanesi, si impone anche l’Azzurra che supera Carbonia per 62-59. Vittorie, infine, del Serramanna, contro Assemini (52-48), e del Genneruxi, contro la Primavera (76-70).

Nord. Ufficiali gli accoppiamenti in vista della “Final 4” del prossimo weekend, in programma al Pala “Simula” di Sassari. A raggiungere l’Arzachena (vittorioso in 2 gare contro Nulvi) saranno Aurea Sassari (prima al termine della regular season), Pallacanestro Nuoro e Basket 90 Masters che si impongono in gara 3. L’Aurea non ha avuto problemi contro la Sap Alghero, vincendo per 98-54. Sfrutta il fattore campo anche la Pallacanestro Nuoro, superando la Sap Alghero per 63-50. Ribalta il fattore campo, invece, il Basket 90 Masters che supera a domicilio la Santa Croce Olbia per 81-87. Partita combattuta, quest’ultima, che ha visto i padroni di casa avanti nei primi 10’ (19-18). Il sorpasso del quintetto allenato da Luca Ruiu arriva prima dell’intervallo (40-43). Olbiesi che riprendono in mano la situazione nel terzo quarto (63-60 al 30’), per poi cedere sul finale di gara. Sassaresi trascinati dai 22 punti realizzati da Peruzzi. Sabato le semifinali. Alle 18 è in programma Aurea Sassari-Pallacanestro Nuoro, mentre alle 20.15 sarà la volta di Basket 90 Masters-Arzachena. Domenica, alle 20.30 la finalissima tra le vincenti.

