Nel segno dell’equilibrio la prima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1. Vince la capolista La Casa del Sorriso Su Planu, così come una delle dirette inseguitrici, l’Atletico Cagliari. Cade, invece, dopo due supplementari, il Carbonia, ora terzo.

Capolista “Corsara”. Il quintetto allenato da Marcello Ibba supera in trasferta l’Astro per 64-68 al termine di una partita combattuta e avvincente. Per i selargini è la decima vittoria stagionale in campionato, ottenuta anche grazie ai 17 punti firmati da Simbula, miglior marcatore della gara.

Gli inseguitori. L’unica a mantenere il passo è l’Atletico Cagliari che espugna il parquet del Genneruxi Cagliari per 80-82. Ospiti che comandano le operazioni nel corso dei primi 30’ (54-64 a fine terzo quarto). Nel finale il tentativo di riaggancio dei padroni di casa, senza successo. Nel finale, infatti, il quintetto allenato da Pierfrancesco Zurru mantiene un margine di vantaggio e porta a casa la vittoria. Miglior realizzatore della gara è Cau, dell’Atletico Cagliari, con 26 punti. Perde, invece, Carbonia (presentatasi per l’occasione con qualche defezione), in casa dell’Oristano Basket, per 88-86. Partita equilibrata e combattuta chiusa al 40’ sul 71 pari. Dopo due tempi supplementari, poi, il punteggio è in favore della compagine oristanese, trascinata dai 26 punti di un decisivo Iacampo.

Colpi esterni. Nelle altre gare vittorie in trasferta. A partire da una Demones Ozieri in grande crescita, vittoriosa per 63-81 in casa della Klass Coral Alghero. Grandissimo equilibrio fino al 30’, con gli algheresi trascinati da Musso (55 pari). Nell’ultima frazione break micidiale degli ospiti, trascinati dal trio Pilo-Longu-Masala, che chiudono i conti. Il miglior realizzatore, a fine gara, sarà proprio Pilo, con 26 punti. Successo esterno anche per il San Salvatore, sul parquet dell’Iglesias, per 47-74. Decisiva la partenza bruciante dei selargini (0-27 al 10’) che indirizza la gara. Il miglior realizzatore, dopo la sirena finale, sarà Diop, con 19 punti. Successo, infine, anche per il Terralba, che si impone a San Sperate per 66-77. I terralbesi, alla terza vittoria stagionale, guidano nel punteggio sin dai primi minuti (14-23 al 10’ e 31-45 al 20’), riuscendo poi a gestire nella seconda parte di gara. Top scorer della gara è Peis, del Terralba, con 23 punti.

