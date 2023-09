Terminata la pausa estiva, le società cestistiche cominciano a pensare alla prossima stagione agonistica. Ancor più dopo l’arrivo delle prime notizie ufficiali che riguardano il torneo di “Divisione Regionale 1”, conosciuta fino all’anno scorso come Serie D Regionale.

Nelle ultime ore la federazione ha diramato l’elenco delle squadre partecipanti e la data di inizio del campionato. Il secondo torneo regionale partirà il prossimo 8 ottobre, con 11 squadre. Numero ridotto rispetto a quello che ha concluso la scorsa stagione (15 al via mentre in 14 hanno concluso l’anno), con diverse new entry.

Le compagini ai nastri di partenza saranno Demones Ozieri, Astro, San Salvatore Selargius, Genneruxi Cagliari, Santa Croce Olbia, San Sperate, Saab Terralba, Basket Su Planu, Coral 93, Scuola Basket Carbonia (finalista playoff negli ultimi 2 anni) e Basket Iglesias. Tra queste 3 arrivano dal torneo di Promozione (le vincitrici Demones e Iglesias, più il Terralba), mentre le altre sono conferme. Non ci saranno rispetto allo scorso torneo, oltre alle neo-promosse in C (Dinamo Academy e Sennori), invece, Dinamo 2000 (rinuncia ai tornei Senior), Masters Sassari, Carloforte e Basket Assemini (le ultime 3 dovrebbero prendere parte alla “Divisione Regionale 2”).

