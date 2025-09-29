Basket Divisione Regionale 1, al via nel prossimo weekend la regular seasonSaranno 14 le squadre al via, una in meno rispetto allo scorso torneo
Prenderà il via nel prossimo weekend il torneo di Divisione Regionale 1 di basket.
Saranno 14 le squadre al via, una in meno rispetto alle 15 della stagione 2024/2025. Girone unico, come ormai da tradizione, con una formula che prevede una regular season con gare di andata e ritorno fino a metà aprile. A seguire playoff per le prime 8 della graduatoria e playout che impegneranno le squadre dal nono al quattordicesimo posto. In palio una promozione in Serie C e solo una retrocessione in Divisione Regionale 2. Le 14 squadre al via: conferme per Sap Alghero, San Sperate, Mogoro, Atletico Cagliari, Elmas, Astro e Genneruxi; le new entry sono Cus Sassari (l’anno scorso in serie C), Cus Cagliari, Ferrini, Santa Croce Olbia, Sinnai, Assemini e CMB Porto Torres (dal torneo di Divisione Regionale 2). Rispetto ad un anno fa non ci saranno Carbonia, Demones Ozieri e Aurea Sassari, impegnate in Serie C, e Iglesias, San Salvatore Selargius, Terralba, Arzachena e Oristano Basket.
Nelle scorse ore il comitato regionale della Fip ha pubblicato il calendario ufficiale.
Ecco il quadro della prima giornata di andata: Sap Alghero-CMB Porto Torres, sabato ore 19; San Sperate-Basket Mogoro, sabato ore 19.30; G.S.O. Elmas-Basket Assemini, sabato ore 19; Astro-Sinnai Basket, sabato ore 18.30; Atletico Cagliari-Genneruxi Cagliari, domenica ore 20.30; Cus Cagliari-Ferrini Quartu, domenica ore 19; Santa Croce Olbia-Cus Sassari, martedì 14/10 ore 20.30.