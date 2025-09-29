Prenderà il via nel prossimo weekend il torneo di Divisione Regionale 1 di basket.

Saranno 14 le squadre al via, una in meno rispetto alle 15 della stagione 2024/2025. Girone unico, come ormai da tradizione, con una formula che prevede una regular season con gare di andata e ritorno fino a metà aprile. A seguire playoff per le prime 8 della graduatoria e playout che impegneranno le squadre dal nono al quattordicesimo posto. In palio una promozione in Serie C e solo una retrocessione in Divisione Regionale 2. Le 14 squadre al via: conferme per Sap Alghero, San Sperate, Mogoro, Atletico Cagliari, Elmas, Astro e Genneruxi; le new entry sono Cus Sassari (l’anno scorso in serie C), Cus Cagliari, Ferrini, Santa Croce Olbia, Sinnai, Assemini e CMB Porto Torres (dal torneo di Divisione Regionale 2). Rispetto ad un anno fa non ci saranno Carbonia, Demones Ozieri e Aurea Sassari, impegnate in Serie C, e Iglesias, San Salvatore Selargius, Terralba, Arzachena e Oristano Basket.

Nelle scorse ore il comitato regionale della Fip ha pubblicato il calendario ufficiale.

Ecco il quadro della prima giornata di andata: Sap Alghero-CMB Porto Torres, sabato ore 19; San Sperate-Basket Mogoro, sabato ore 19.30; G.S.O. Elmas-Basket Assemini, sabato ore 19; Astro-Sinnai Basket, sabato ore 18.30; Atletico Cagliari-Genneruxi Cagliari, domenica ore 20.30; Cus Cagliari-Ferrini Quartu, domenica ore 19; Santa Croce Olbia-Cus Sassari, martedì 14/10 ore 20.30.

© Riproduzione riservata