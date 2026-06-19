Anche quest’anno, a Serramanna, ritorna la manifestazione di fine stagione dedicata al basket “24ore basket no-stop”. L’appuntamento è fissato per il 27 e 28 giugno, a partire dalle 17, nel palazzetto dello sport “Bia Nuraminis”.

Organizzata dall’Atletica Basket Serramanna, l’iniziativa è arrivata alla decima edizione e rappresenta la festa di fine anno del settore basket sella società. Obiettivo? Il raggiungimento delle 24 ore no-stop di gioco: il tutto all’insegna del divertimento, dando a chiunque la possibilità di far parte di questa maratona. Un evento aperto a tutti, senza alcuna distinzione di sesso, età e bravura. Occasione per stare assieme e, quest’anno, festeggiare la recente vittoria della prima squadra nel torneo di Divisione Regionale 2. “Ogni anno ci avviciniamo alle 200 iscrizioni coinvolgendo giocatori, anziani, bambini e ragazzi con disabilità fisiche e psichiche – commentano gli organizzatori - tra basket, buon cibo e buona musica. È anche un'occasione per autofinanziarci e far entrare qualche soldo nelle casse della società, viste le numerose spese che comportano la partecipazione ai vari campionati delle varie discipline durante la stagione sportiva”. Intanto sono aperte le iscrizioni, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 20.30, al palazzetto dello sport "Bia Nuraminis".

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