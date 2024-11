Tante le gare rinviate nel girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2. Al Nord, invece, il programma si è disputato al completo.

Sud. Tre le partite giocate nel fine settimana. Tra questo il colpo esterno del Carloforte, che si impone a Elmas per 64-81. Padroni di casa che comandano nella prima parte della gara (37-33 al 20’). Gli ospiti, però, rientrano sul parquet con un approccio diverso, ribaltando la situazione nel terzo quarto (51-58 al 30’) e aumentando il divario nell’ultimo. Miglior realizzatore della gara è Granara, del Carloforte, con 25 punti. Successi casalinghi, invece, per Assemini e Poetto. I primi vincono contro il San Salvatore per 85-63; il break decisivo arriva al rientro in campo dopo l’intervallo (dal 34-30 del 20’ al 61-46 del 30’). I selargini devono accontentarsi del miglior marcatore della gara, Mura con 30 punti. Il Poetto, invece, si impone contro La Casa del Sorriso Su Planu per 86-66. Padroni di casa sempre in vantaggio nell’arco dei 40’ di gioco (45-37 all’intervallo), aumentando sempre più il vantaggio con il passare dei minuti. Nel Poetto da segnalare i 19 punti di Farci e Serri. Domani si gioca il posticipo tra Primavera e Cus Cagliari (alle 21), mentre sono state rinviate Marrubiu-Jolly Dolianova, Azzurra-Genneruxi e Sinnai-Condor Monserrato.

Nord. Nel big match per la vetta, vittoria del CMB Porto Torres contro la New Basket Ploaghe (89-63). Padroni di casa che comandano le operazioni sin dall’avvio (19-7 al 10’) e allungano il margine con il passare dei minuti, fino al +26 della sirena finale. Agli ospiti non bastano i 17 punti firmati da Mattu. Alle spalle arrivano le vittorie di Innovyou Sennori, Masters Sassari e Olimpia Olbia. I sennoresi vincono in rimonta (74-78) contro la Virtus Olbia. Olbiesi avanti fino al 30’ (55-48). Negli ultimi 10’, però, Sennori ribalta la situazione, grazie anche ai 18 punti del tandem Corrias-Presta. La Masters, invece, vince contro la Pallacanestro Nuoro per 75-64. Ai nuoresi non bastano i 27 punti firmati da Spina, top scorer della partita. Colpo esterno dell’Olimpia, vittorioso sul parquet del Macomer 2.0 per 54-75. Chiude, infine, la prima vittoria stagione della Sant’Elene Dorgali, contro la Pallacanestro Nova, per 57-48.

