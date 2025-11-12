Barbara e Marcella Dessolis al via nel tabellone principale del'Itf15 di Solarino.

Barbara, numero 1162 della classifica mondiale, esordirà nel torneo siciliano contro Ginevra Parentini Vallega Montebruno (1377 Wta).

Marcella, 1258 al mondo, è stata eliminata al primo turno con un doppio 6-2 da Angelica Sara (1238 Wta).

In doppio, le due portacolori del Tc Cagliari sono accreditate della prima testa di serie e, dopo un bye, entreranno in gara nei quarti di finale contro le tedesche Victoria Pohle e Julia Stusek.

