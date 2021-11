Buon esordio per Barbara Dessolis nell'Itf di Solarino, sui veloci campi all'aperto dello Zaiera Tennis Resort.

Nel primo turno della G&V Hospital Cup, la 20enne portacolori del Tc Cagliari (1331 della classifica mondiale) ha battuto 6-4, 6-2 la 18enne Giulia Maria Paternò, 2.7 tesserata per il Cus Catania. Domani mattina, negli ottavi di finale (secondo incontro sul campo 4, in un programma che inizia alle 8), è attesa dalla testa di serie numero 6, la 20enne svizzera Bojana Klincovic (872 Wta), che ha regolato 6-2, 6-3 la 18enne Eleonora Alvisi.

Ko in doppio. In doppio, la tennista sarda, in coppia con la 18enne Carlotta Moccia (2.5 del Tc Triestino), ha ceduto negli ottavi, al termine di in un tiratissimo match contro la 16enne Federica Urgesi (2.4 del Ct Bologna) e la 17enne Denise Valente (2.3 del Tc Genova), che l'hanno spuntata per 7-6(5), 2-6, 13-11.

