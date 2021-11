Sette giocatori con sette punti: è bagarre nella classifica dei migliori di Eccellenza. La corsa di Blas Tapparello si è fermata. L’argentino è stato raggiunto da Nicola Manca (Asseminese), Marco Nieddu (Idolo), dal compagno di squadra Ignacio Cacheiro, dal fantasista Cristian Luiu del Li Punti, da Filippo Littarru (Taloro Gavoi) e da Marcello Angheleddu (Villacidrese). Luiu, reduce da due turni di squalifica, ha subito ripreso il punto, votato dal tecnico del Taloro Gavoi, Mario Fadda. L’esperto Angheleddu continua a recitare un ruolo da protagonista in mezzo al campo. Come pure il bomber Marco Nieddu che con la sua classe fa ancora la differenza. Littarru del Taloro difficilmente sbaglia una partita. Continuità di prestazioni anche per Manca e Cacheiro.

Dietro i primi, con sei punti, Coquin (Bosa), Villa (Castiadas), Mattia Caddeo (Ghilarza), Oggiano (Li Punti), Cocco (Nuorese), Chelo (Ossese), Mulas e Ruzzittu (Porto Rotondo) e Figos (Villacidrese).

La Classifica:

7 PUNTI: Manca (Asseminese); Nieddu (Idolo); Cacheiro, Tapparello (Ilvamaddalena); Luiu (Li Punti); Littarru (Taloro Gavoi); Angheleddu (Villacidrese).

6 PUNTI: Coquin (Bosa); Villa (Castiadas); M. Caddeo (Ghilarza); Oggiano (Li Punti); Cocco (Nuorese); Chelo (Ossese); Mulas, Ruzzittu (Porto Rotondo); Figos (Villacidrese).

5 PUNTI: Kamana (Arbus); Accinelli, Mattea (Asseminese); Di Angelo (Bosa); Spina, Usai (Budoni); Carboni (Castiadas); Camba, D’Agostino, Usai (Ferrini); Cossu (Ghilarza); Jammeh (Idolo); Ragatzu, Vinci (Nuorese); Gueli (Ossese); Varrucciu (Porto Rotondo); Mboup, Falciani (Sant’Elena); Mele (Taloro Gavoi); Bruno (Villacidrese).

4 PUNTI: Cardoso (Arbus); Sinato (Budoni); Steri (Castiadas); M. Argiolas (Ferrini); Fadda, Fortuna (Guspini); (Guspini); Staffa (Idolo); Zanda (Monastir K.); S. Demurtas (Nuorese); Dettori (Ossese); Falchi (Taloro Gavoi).

3 PUNTI: Baggini, Salazar, Sylla (Arbus); M. Carboni (Bosa); Prieto, Sirigu (Budoni); Forzati, Santoro (Castiadas); Boi (Ferrini); Chergia (Ghilarza); Bravo, Cherchi, B. Floris (Guspini); Chiappetta, Escobar, Manis (Ilvamaddalena); Chessa, Ruiu (Li Punti); Fangwa, Fantasia, Melis, Mossa, Saias (Monastir K.); Madeddu (Ossese); Pala (Porto Rotondo); S. Mura, Palumbo (Sant’Elena); Castro, Pusceddu (Taloro Gavoi); Pinna (Villacidrese).

2 PUNTI: Mainardi (Arbus); Caddeo, Nenna (Asseminese); Mastromarino, Mattiello, Sechi (Bosa); Marroni, Murgia (Budoni); Scioni (Castiadas); F. Argiolas (Ferrini); Cocco, Dessolis, Gutierrez, Patteri, Rancez (Ghilarza); Ibba, Uccheddu (Guspini); Cocco, Lotto, Piroddi (Idolo); Asara, Viale (Li Punti); Savage (Monastir K.); Bulla, Congiunti (Nuorese); Cocco, Sechi (Ossese); Saggia (Porto Rotondo); Caboni, Capelli, C. Mura (Sant’Elena); Delussu (Taloro Gavoi); Paulis (Villacidrese).

