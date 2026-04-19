Finisce 3-1 tra Tc Cagliari A e Tc Rungg, valido per la prima giornata del campionato nazionale di Serie B1 di tennis femminile a squadre, girone 1.

Match aperto dalla spagnola Sara Dols Bauza, che ha regolato 6-0, 6-1 Sandra Marciniak. Eleonora Alvisi ha battuto 6-4, 6-2 la ceca Petra Sedlackova, poi Marcella Dessolis ha chiuso i conti rifilando un doppio 6-2 a Iris Tabarelli.

Il punto ospite è arrivato nel doppio, con Sedlackova e Verena Meliss che l'hanno spuntata 4-6, 6-4, 10-8 su Dessolis/Alvisi.

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