Parte bene, poi si smarrisce di fronte alla durezza difensiva degli avversari. Seconda battuta d'arresto nei play-in "Silver" della Serie B Interregionale per l'Esperia Cagliari, superata al Palasport "Acquaviva" dalla Mediterranea Teramo con il punteggio di 81-65.

Il passivo accusato alla sirena risulta fin troppo severo per i granata, che, dopo aver dominato il primo periodo, sono andati in difficoltà di fronte alla durezza difensiva degli abruzzesi, vittoriosi grazie a un break di 25-9 negli ultimi 10 minuti.

La gara. Decisa a dar seguito al successo interno su Pescara, l'Esperia approccia la sfida nel migliore dei modi e doppia i padroni di casa dopo 4 minuti sul 10-5. Teramo fatica a imbastire una risposta convincente, e i cagliaritani ne approfittano per toccare anche le 13 lunghezze di vantaggio col canestro di Floridia (25-12).

Con pazienza, Teramo si rimette in pista nel secondo quarto: il quintetto di Gramenzi riparte dalla difesa e fa valere la sua fisicità. Il risultato è il break che vale il -3 (31-28 firmato Prenga). L'Esperia, almeno inizialmente, tiene botta grazie alla qualità delle sue esecuzioni offensive. Poi, però, cala poco prima della pausa lunga e incassa il sorpasso a firma Trovarelli (38-36).

Al rientro in campo la sfida pare incanalarsi sui binari dell'equilibrio. Poi, però, la Mediterranea piazza il primo strappo che la porta sul +8 (54-46). L'Esperia si rianima anche stavolta, e con un contro break di 10-0 rimette le cose a posto (parità a 56 al 10'). Nell'ultimo quarto, però, la luce si spegne: gli abruzzesi prendono il sopravvento grazie a una difesa fisica e spigolosa e si prende l'inerzia (ancora Prenga a segno per il 71-61). I granata, invece, non riescono a risolvere la loro siccità offensiva, e nel finale non possono far altro che accettare uno stop che li lascia solitari in fondo alla classifica.

Teramo Basket-Esperia 81-65

Mediterranea Teramo: Gaspari ne, Moretti 3, Di Francesco ne, Trovarelli 7, Massotti 6, Di Gregorio ne, Prenga 16, Guardigli 12, Di Paolo 11, Di Febo 7, Zalalis 19. Allenatore Gramenzi

Esperia Cagliari: Cabriolu, Kucan 15, Floridia 5, Potì 15, Thiam 13, Picciau 2, Locci 11, Tocco ne, Sanna 4. Allenatore Manca

Parziali: 17-25; 38-36; 56-56

© Riproduzione riservata