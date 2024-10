Il blitz in casa di Palestrina nel turno infrasettimanale ha rinforzato le certezze della Confelici Carni Cagliari, che domenica pomeriggio (palla a due alle 17) cercherà di sbloccarsi anche a Monte Mixi. Avversario, nel quarto turno della Serie B Interregionale, il Nuovo Basket Aquilano, reduce dalla sconfitta a fil di sirena contro la Carver Roma.

L'Esperia sarà chiamata a confermare gli ottimi segnali mostrati mercoledì sera nel vittorioso match di Valmontone, nel quale gli uomini di coach Manca hanno mostrato grinta e personalità. Bene soprattutto Locci, trascinatore in tutti i momenti cruciali del matche e top scorer con 19 personali. Ma non sono mancate nemmeno le triple di Alessandro Potì: l'ala pugliese ha infatti messo un importante mattoncino nel break finale che ha permesso ai granata di conquistare il secondo successo consecutivo oltre Tirreno. «Palestrina è sempre un avversario molto duro», afferma Potì, «non so quante squadre riusciranno a vincere sul loro campo. Siamo felici di esserci riusciti: si tratta di punti potenzialmente pesanti. Quest’anno siamo più compatti e abbiamo acquisito maggior fiducia nei nostri mezzi, ma possiamo ancora migliorare».

Ora, però, serve anche la vittoria casalinga: «Affrontiamo L'Aquila, una squadra che si è piuttosto rinforzata rispetto allo scorso anno», conclude, «per vincere servirà una prestazione di alto livello, con intensità e concentrazione come presupposti fondamentali».

