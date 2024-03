Sull'onda dell'entusiasmo generato dal successo all'overtime di sabato scorso sul Pisaurum, l'Esperia va a caccia della seconda vittoria consecutiva nei play-in "Silver" della Serie B Interregionale di basket.

Mercoledì alle 21, i granata riceveranno a Monte Mixi l'Attila Porto Recanati, capolista imbattuta del girone con 4 successi in altrettante gare.

Il match, sulla carta, si presenta parecchio complicato, ma l'impresa di sabato scorso, caratterizzata dai 6 punti recuperati negli ultimi 30 secondi, ha dimostrato che gli uomini di Manca sono determinati a chiudere la stagione nel migliore dei modi: «Sono molto felice della rimonta contro Pisaurum», afferma Alessandro Potì, autore della clamorosa tripla del pareggio proprio sulla sirena finale, «non capita spesso di recuperare un gap del genere in pochi secondi. Il tiro vincente mi ha dato una grande adrenalina che ho voluto condividere con i nostri tifosi. E' stato bello vedere il palazzetto pieno e pronto a trascinarci col suo entusiasmo anche nel supplementare».

Ora, però, si volta pagina e si pensa a Porto Recanati, vittoriosa per 79-62 nel match d'andata grazie all'ottima prova del lungo argentino Emilio Joaquin Gamazo, capocannoniere del torneo con oltre 21 punti di media. «Li abbiamo studiati dal punto di vista tattico», sottolinea, «non sono semplici da contenere perché giocano molto bene. Non a caso all'andata abbiamo avuto molte difficoltà in casa loro. Ci attende una sfida molto impegnativa». Senza più nulla da chiedere alla classifica, gli esperini non hanno certo intenzione di mollare il colpo: «Ci teniamo a onorare gli sforzi profusi nell'arco di tutta la stagione», conclude Potì, «metteremo in campo tutte le nostre energie, sperando di poter contare ancora su un pubblico caloroso e numeroso».

