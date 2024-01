Dopo un digiuno lungo quattro turni, l'Esperia torna a gioire nel campionato di Serie B Interregionale. A Monte Mixi i granata non lasciano scampo al fanalino di coda Mondragone (77-65 il punteggio finale), e guadagnano l'ottava vittoria stagionale, importante per risalire la china nelle gerarchie playoff.

Decisive le buone prove personali di Kucan e Sanna, a segno rispettivamente con 19 e 17 punti.

La gara. Mondragone prova a partire con le marce alte e si porta sul +3 con la tripla di Verazzo. L'Esperia risponde con un break di 6-0 e prende il controllo delle operazioni. Gli avversari reggono inizialmente il ritmo, ma nel finale di primo periodo subiscono l'accelerazione dei cagliaritani, avanti in doppia cifra alla prima sirena.

Nonostante gli sforzi di Hajrovic, gli esperini allungano ancora, e nel secondo quarto toccano anche il +12, prima di andare alla pausa lunga in pieno controllo (48-37).

Al rientro in campo gli ospiti provano in tutti i modi a riportarsi a contatto, ma ogni volta vengono puntualmente ricacciati indietro. La tripla di Sanna su assist di Kucan sembra poter regalare un finale in discesa sul +15 nel finale di terzo quarto (59-44), ma i campani sono più tosti di quanto non indichi la classifica (ultimo posto con 6 punti) e ci riprovano piazzando un break di 7-3 in apertura di ultima frazione. L'Esperia non si scompone, e nel finale, con Sanna, realizza i punti che consegnano definitivamente la vittoria sul 77-65.

Il successo consente alla truppa di Manca di preparare con maggior leggerezza la difficile sfida di domenica (ore 17) sul campo della capolista Virtus Roma.

Esperia-Basket Mondragone 77-65

Esperia Cagliari: Pili ne, Cabriolu 5, Mercenaro 4, Kucan 19, Floridia 4, Potì 9, Thiam 5, Picciau 5, Locci 9, Tocco ne, Corsi ne, Sanna 17. Allenatore Manca

Centro Basket Mondragone: Niccolai 7, Di Napoli 14, Verazzo 10, Pagliaro, Tonfack 3, Puoti, Mrgic 12, Hajrovic 19, Ndubuisi ne. Allenatore Di Lorenzo

Parziali: 28-18; 48-37; 64-48

