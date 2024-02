Inizierà a Porto Recanati e si concluderà a Pesaro il cammino dell'Esperia Cagliari nella fase a orologio della Serie B Interregionale.

Dopo aver chiuso all'ottavo posto il percorso in regular season (20 punti all'attivo) i granata hanno potuto conoscere il loro percorso nella fascia "Silver" dei play-in, che mette in palio due posti per i playoff promozione (oltre ai 6 garantiti dalla fascia "Gold", destinata alle prime quattro al termine della prima fase).

Avversarie, in un girone articolato con sfide d'andata e ritorno, Porto Recanati, Pescara, Teramo e Pesaro, ovvero le compagini classificate tra il quinto e l'ottavo posto nel raggruppamento E della Conference Centro Italia.

Il calendario. Dopo un weekend di sosta, il viaggio dell’Esperia sulla costa Adriatica partirà sabato 2 marzo con la difficile trasferta di Porto Recanati. Il sabato successivo (10 marzo) arriverà l'esordio casalingo contro l'Amatori Pescara, formazione allenata da Alessio Fioravanti, tecnico romano che, nel 2017/18, guidò i Pirates Sestu nel campionato di Serie B.

Dopo la tappa di Teramo (17 marzo), Villani e soci concluderanno il il girone d’andata 7 giorni più tardi davanti al pubblico amico: avversaria la Pisaurum. Un solo impegno infrasettimanale (mercoledì 27 marzo) e chiusura il 21 aprile a Pesaro.

La classifica. Scarne le chance approdo ai playoff per gli esperini, che scatteranno dal gradino più basso della classifica portandosi dietro dalla prima fase soltanto una 2 punti, frutto del successo conquistato a dicembre nello scontro diretto con Ferentino. Davanti a tutti, a quota 8, ci saranno Porto Recanati, Viterbo, Pescara e Roma. Poi Ferentino (6), prima di Teramo e Pesaro (4). Ultima l'Esperia.

© Riproduzione riservata