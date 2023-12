All’esame della capolista. L’Esperia torna in campo sabato (ore 17) a Monte Mixi per affrontare Palestrina, formazione che condivide la vetta della Serie B Interregionale con la Virtus Roma a quota 18 punti.

La sfida, sulla carta, è tra le più difficili della stagione: i laziali hanno vinto 9 gare su 11 e vogliono competere per il salto di categoria. Ma i granata non partono battuti: sfruttando il fattore campo e l'energia scaturita dall'ultimo poker di successi, l'impresa è possibile. «Mi aspetto una gara molto intensa e fisica», afferma il capitano Fabio Villani, «Palestrina ha grande fisicità sotto canestro, gioca bene e ha dalla sua tante armi diverse: dal playmaker Rischia a un tiratore di livello come Rossi. Non potremo permetterci tante sbavature, perché gli avversari saranno pronti a punirci ogni volta. Il loro posizionamento in classifica non è casuale».

Il quintetto di Manca ha già dimostrato più volte di poter essere all'altezza della situazione anche al cospetto delle big: «Sono quelle partite che a noi piacciono», sottolinea, difficili, ma nelle quali siamo abituati a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Lo abbiamo dimostrato anche di recente contro la Virtus Roma».

All'andata, nel debutto stagionale, Palestrina ebbe la meglio per 71-64 sul parquet di Valmontone: «Ma quella di sabato sarà una partita completamente diversa», spiega, «quel giorno avevamo in campo tre giocatori del quintetto base (Potì, Kucan e Spizzichini, poi sostituito da Thiam, ndr) che non conoscevamo ancora molto bene. Ci è servito del tempo per ingranare e trovare il giusto equilibrio. Lo abbiamo trovato anche con l'inserimento di Thiam, che ci sta dando una grossissima mano sotto i tabelloni, rivelandosi anche un elemento positivo per tutto il gruppo. Siamo sicuramente cambiati rispetto all'andata».

La lunga serie positiva ha permesso agli esperini di scalare la classifica fino al quinto posto in coabitazione con Valdiceppo e Carver. Un risultato lusinghiero: «Il bilancio generale non può che essere positivo», fa notare, «penso che nessuno all'inizio della stagione si sarebbe aspettato di vederci tra le prime 8 al termine del girone d'andata. Abbiamo anche il rammarico di qualche partita persa per dei dettagli a inizio stagione. La nostra situazione sarebbe potuta essere anche migliore», conclude, «speriamo di continuare così e regalare altre soddisfazioni a società e tifosi».

