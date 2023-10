In Promozione si gioca oggi alle 16: in programma per il girone A, Atletico Cagliari-Villamassargia, Castiadas-Verde Isola, Guspini-Gonnos, Terralba-Monastir, Idolo-Pirri, e Orrolese-Selargius.

Ieri gli anticipi conclusi con i successi del Tortolì sul Lanusei (2-1), dell'Arborea sull'Arbus 3-0, e della Gialeto sul Cus per 1-0 a Cagliari.

Nel girone B si giocano oggi Abbasanta-Usinese, Alghero-Siniscola, Bonorva-Stintino, Coghinas-Tuttavista, Porto Torres-Macomerese, Posada-Lantieri, Sennori-Luogosanto. Ieri il Santa Giusta ha piegato l'Ovodda per 2-0, mentre la Nuorese è stata costretta all'ennesimo pari (2-2), dal Fonni.

© Riproduzione riservata