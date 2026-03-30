tennis
30 marzo 2026 alle 17:13
Atp Challenger 75, Lorenzo Carboni in corsa a BarlettaBuon esordio per il 20enne algherese nelle qualificazioni dell'Atp Challenger 75
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Buon esordio di Lorenzo Carboni nell'Atp Challenger 75 di Barletta.
Nel primo turno dell'Open Città della Disfida-Trofeo Lapietra (montepremi 97.640 euro), il 20enne algherese, numero 483 della classifica mondiale, ha regolato 6-3, 6-1 Jacopo Vasamì (554 Atp).
Oggi, Carboni sfida Francesco Forti (600) per un posto nel main draw.
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