Buon esordio di Lorenzo Carboni nell'Atp Challenger 75 di Barletta.

Nel primo turno dell'Open Città della Disfida-Trofeo Lapietra (montepremi 97.640 euro), il 20enne algherese, numero 483 della classifica mondiale, ha regolato 6-3, 6-1 Jacopo Vasamì (554 Atp).

Oggi, Carboni sfida Francesco Forti (600) per un posto nel main draw.

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