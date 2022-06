Sarà l'Atletico Uri l'ultima squadra sarda a giocare una gara ufficiale in questa stagione. I giallorossi sono attesi dal playout di Serie D contro l'Insieme Formia, in programma sabato alle ore 16 al "Martinez", che vale la salvezza dopo che sono già retrocesse altre tre isolane. Al momento del calcio d'inizio saranno ben diciassette i giorni passati dalla precedente partita, l'ultima giornata della stagione regolare con la Torres (persa 1-0): questo perché i laziali hanno dovuto prima fare lo spareggio col Carbonia, vinto 2-1 giovedì scorso. “Sicuramente sarebbe stato preferibile giocare domani, però ci sono anche gli avversari e bisogna accettarlo”, il commento del dirigente Gavino Satta. “Ci siamo adeguati alla scelta della Lega Nazionale Dilettanti: non ci preclude niente, penso che cambi poco. Allunga solo la grande attesa”. I biglietti saranno in vendita il giorno della partita direttamente al botteghino.

Due risultati su tre. Per salvarsi l'Atletico Uri, che ha chiuso al quintultimo posto con 35 punti, oltre a vincere può anche pareggiare (ma in questo caso dovrà attendere la fine dei tempi supplementari) per il miglior piazzamento nel girone. Nei precedenti stagionali ha sempre vinto il Formia, 1-4 all'andata e 1-0 al ritorno. Per gran parte del campionato, il suo primo in Serie D, i giallorossi erano salvi ma poi una serie di cinque sconfitte consecutive tra fine marzo e fine aprile è costata il calo in classifica. Agli ordini di Massimiliano Paba, la squadra si è regolarmente allenata durante questo periodo di attesa, riposando nel weekend per poi riprendere le sedute ieri. «Abbiamo molta fiducia nei ragazzi, sono concentrati sull'obiettivo che devono raggiungere. Li ho visti molto bene in questi giorni, positivi e con tanta serenità», il giudizio di Satta su come la rosa arriva all'appuntamento decisivo. Tutti a disposizione, torna l'attaccante Hernán Altolaguirre che era squalificato con la Torres: è il miglior marcatore con nove gol.

