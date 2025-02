«Questo trionfo conferma la determinazione e il grande impegno della squadra della nostra città e dimostra anche la solidità di un gruppo che da anni è ai vertici del basket italiano. Siamo orgogliosi di avere una realtà così forte che ogni anno continua a portare il nome di Porto Torres in alto, tanto in Italia quanto in Europa, riempiendo di soddisfazione tutta la comunità turritana. Le congratulazioni vanno ai giocatori, a tutto lo staff e al presidente Bruno Falchi che con passione, dedizione e professionalità contribuiscono ogni giorno a dare lustro alla nostra città. L’augurio è che questo successo possa essere seguito da altri prestigiosi risultati per Asinara Waves». Così il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas si è complimentato con la squadra turritana Asinara Waves E-Ambiente che realizzando un risultato storico ha conquistato la trentunesima Coppa Italia di pallacanestro in carrozzina (Trofeo Antonio Maglio) al termine della Final Four che si è disputata a Porto Torres, sabato 22 e domenica 23 febbraio, nel palazzetto comunale dello sport “Alberto Mura”.

La formazione, dopo aver battuto in semifinale il S.Stefano Sport Kos Group 75 a 73, si è imposta in finale sulla Unipol Briantea 84 Cantù col risultato di 73 a 67 al termine di uno spettacolare incontro, che ha portato tra le mani della squadra di casa il trofeo italiano per la prima volta nella sua storia. Momento importante per la squadra è stato il riconoscimento di Piotr Luszynsky come Most Valuable Player della manifestazione, ovvero il giocatore che ha ottenuto i migliori risultati della competizione: 58 punti realizzati in due partite.

Le Final Four si sono svolte per la terza volta consecutiva nel palazzetto “Alberto Mura” di Porto Torres. La presentazione della manifestazione è stata ospitata nel Palazzo del Marchese poco prima del fischio di inizio alla presenza del sindaco Massimo Mulas, dell’assessora allo sport Gavina Muzzetto, del presidente Asinara Waves Bruno Falchi, di Fernando Zappile, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina (FIPIC), di Antonello Cabitta, presidente della Commissione consiliare Sport e di Vittorio Gazale, Direttore del Parco Nazionale dell'Asinara.

