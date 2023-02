Arzachena all’attacco della zona playoff. Atletico Uri, Ilva e Cos a caccia di punti salvezza. Si gioca domani la 24esima giornata del campionato di Serie D (girone G). A scendere in campo per prima è l’Ilvamaddalena che, alle 14, affronta, davanti al pubblico, amico l’Aprilia. Gli uomini di Aldo Gardini sono alla ricerca del primo successo nel girone di ritorno, che sarebbe fondamentale e consentirebbe di scavalcare in classifica proprio i laziali. Non vincono dal 21 dicembre dello scorso anno e nelle ultime sei gare hanno raccolto appena due punti. L’Aprilia sembra andar meglio in trasferta dove negli ultimi quattro incontri ha vinto tre volte.

Le altre sarde giocano alle 14.30. L’Arzachena è attesa a Tivoli. Una partita sulla carta alla portata dei biancoverdi che vincendo farebbero un favore anche alle altre isolane.

A Tertenia, la Cos non può commettere passi falsi contro l’Angri. Gli uomini di Francesco Loi sono reduci da tre sconfitte di fila e i campani sono concorrenti per la salvezza. Ospiti che non stanno sicuramente molto meglio: non vincono dal 4 dicembre 2022 e nelle ultime quattro gare hanno sempre pareggiato con lo stesso risultato (1-1).

L’Atletico Uri insegue il settimo risultato utile consecutivo. I giallorossi di Paba in questo girone di ritorno stanno viaggiando con una media da primato. Sono attesi sul campo del Cassino. Laziali che si presentano con tre pareggi di fila.

© Riproduzione riservata