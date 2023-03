L’Arzachena con la vittoria sull’Uri vede la zona playoff, l’Ilva ritrova il successo dopo tre mesi e la Cos incamera un altro punto prezioso per la salvezza.

Sono i verdetti della 27ª giornata del campionato di Serie D (girone G). La squadra di Marco Nappi è ad un solo punto dalla zona playoff grazie anche alla sconfitta del Cassino e al pareggio della Lupa Frascati. I biancoverdi ora si preparano alla difficile sfida interna con la Casertana che, reduce da sei vittorie di fila, è partita all’attacco del primo posto.

Quarto risultato utile per la Costa Orientale Sarda di Francesco Loi. I canarini hanno strappato un punto sull’ostico campo del Nola. «Risultato importantissimo per la nostra classifica», dice Loi. «Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi perché hanno reagito a una situazione di difficoltà e di svantaggio rispondendo alla grande e portando a casa un punto pesantissimo».

Domenica a Tertenia lo scontro fratricida contro l’Ilvamddalena.

Maddalenini che hanno conquistato il primo successo del 2023 battendo il Cassino rimettendosi così in piena corsa per la salvezza diretta che dista solo un punto. La classifica però è cortissima: infatti in un fazzoletto di un punto sono racchiuse sette squadre (dall’undicesima alla diciassettesima posizione).

Seconda sconfitta consecutiva per l’Uri che probabilmente sta pagando gli sforzi della lunga rincorsa. I giallorossi sono in bilico tra la zona playout e la salvezza. Domenica affronteranno in trasferta la cenerentola Pomezia. Un impegno delicatissimo.

