Doppia vittoria fuori casa per Matteo Dore del Tarantini Fight Club. L'atleta sassarese si è imposto a Bastia nel gala internazionale Corsica Fight League di Mma (arti marziali miste) al termine di un match intenso contro il francese Loic Monteiro, atleta della nazionale junior.

Dore, già azzurro junior, ha mostrato solidità sia nello striking sia nel lavoro a terra, controllando il ritmo per tre round.

All’angolo il tecnico Paride Scanu, che ha guidato la strategia durante un confronto combattuto ma sempre nelle mani dell’atleta sassarese. Al termine dei tre round i giudici non hanno avuto dubbi: decisione unanime e vittoria per Dore.

La serata si è chiusa con un riconoscimento in più: Dore è stato premiato come miglior atleta della manifestazione, un segnale che conferma la crescita del giovane combattente nel circuito dilettantistico europeo.

Soddisfazione anche da parte del maestro Angelo Tarantini, figura di riferimento del movimento regionale e membro della commissione tecnica nazionale: «Il lavoro che stiamo portando avanti da anni sui nostri ragazzi e ragazze inizia a dare frutti sempre più maturi. Risultati come questo dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta».

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