Dimensione internazionale per la terza edizione del Cage Warriors Academy in programma sabato nel Fight Club Championship di via Venezia a Sassari.

In programma 11 match di arti marziali miste (MMA) che vedranno la partecipazione di atleti internazionali provenienti da Francia, Marocco e Spagna. Questi combattenti si sfideranno contro i migliori team italiani, tra cui spiccano l’Aurora – pluriennale vincitrice dei campionati nazionali – il Clan Mano di Pietra e l’Urban Arena, oltre alla partecipazione dei più forti team isolani.

La scelta di Sassari come location non è casuale. La città testimonia un legame solido e crescente tra il territorio sardo e il mondo delle MMA. La location in via Venezia diventa così il palcoscenico ideale per un incontro che va ben oltre la semplice competizione: è una vetrina internazionale che mette in luce l’evoluzione tecnica, organizzativa e culturale dello sport. La manifestazione gode inoltre del patrocinio della Federkombat – l’ente che regola le MMA in Italia – e del supporto ufficiale del CONI, a conferma dell’importanza dell’evento.

«È un onore essere ormai una tappa fissa dell’academy», afferma Angelo Tarantini, da anni nel mondo dell'UFC, promotore dell’evento e responsabile per il settore delle MMA sarde per Federkombat. «Per noi è la terza edizione, la seconda di fila qui a Sassari, a dimostrazione di quanto gli standard si siano sollevati sia a livello di card che organizzativo».

