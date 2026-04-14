Con l'avvicinarsi dell’estate si avvicina anche il momento del Basketball City Camp - Summer Edition, iniziativa organizzata dal Comitato Regionale Sardo Polisportive Giovanili Salesiane in collaborazione con il Convitto Nazionale. Sono già aperte le iscrizioni per le due settimane di attività, in programma dal 29 giugno al 3 luglio e dal 6 al 10 luglio, dedicate a ragazzi e ragazze nati tra il 2008 e il 2016.

Il camp si svolgerà negli impianti del Convitto, in via Pintus a Cagliari, e proporrà un programma articolato tra lavoro tecnico di gruppo e percorsi individuali, con la possibilità di partecipare anche a sessioni personalizzate al di fuori dell’attività principale. Un format che negli anni si è consolidato, ampliando progressivamente l’offerta sia sul piano tecnico che su quello formativo.

La prima settimana vedrà la presenza di Tommaso “Tommy” Marino, ex giocatore cresciuto nella Mens Sana Siena e protagonista tra A2 e B Nazionale, oggi impegnato anche come commentatore Nba e divulgatore sui social. Il lavoro sarà focalizzato sui fondamentali offensivi, con particolare attenzione alle letture e alla gestione delle situazioni di gioco.

Dal 6 al 10 luglio sarà invece protagonista Edoardo Casalone, assistente all’Asvel in Eurolega ed ex Dinamo Sassari, che tornerà a Cagliari con il suo Basketball Project. Il tecnico piemontese proporrà un percorso orientato allo sviluppo dell’intelligenza cestistica, dal lavoro individuale fino alle dinamiche di squadra, affiancato da Karim Atamna, player development coach del club francese.

«Vogliamo offrire ai ragazzi un’opportunità concreta di crescita, mettendoli a contatto con tecnici e giocatori di alto livello», spiega il responsabile Antonello Manca. «Il nostro obiettivo è rafforzare la passione per questo sport e dare strumenti utili da riportare poi nelle rispettive società».

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