Antonio Borrotzu, 44 anni a ottobre, sino alla scorsa stagione uno dei bomber sardi più prolifici in attività (400 gol tra Serie C ed Eccellenza) dice basta al calcio giocato. Per lui nella prossima stagione calcistica l'incarico di vice allenatore del Li Punti, compagine sassarese che milita nel campionato di Eccellenza, ma anche la squadra che Antonio Borrotzu con i suoi gol (7, di cui 6 decisivi, nonostante un minutaggio limitato) nella scorsa annata ha contribuito a salvare. La società, in primis il presidente Salvatore Virdis, ha quindi voluto premiare l'ex attaccante di Orani, con questo nuovo ruolo: secondo allenatore alle spalle dello storico tecnico Cosimo Salis, confermatissimo. "Il momento di smettere viene per tutti e per me questo è il momento giusto - commenta Antonio Borrotzu -. Nel Li Punti la scorsa stagione mi sono trovato benissimo e ho accettato con entusiasmo la nuova proposta. L'ambiente è ideale: società sana, persone per bene, uno zoccolo duro di giocatori che offre garanzie e un impianto sportivo di grande livello. L'anno scorso abbiamo raggiunto in extremis la salvezza. Questa stagione cercheremo di migliorare. Io mi calerò nella nuova veste - conclude - e cercherò di dare il mio contributo". Grande soddisfazione per l'accordo anche tra la dirigenza sassarese. "Antonio Borrotzu l'anno scorso è stato fondamentale, in campo e nello spogliatoio.- spiega il presidente Salvatore Virdis -. Ci è sembrato naturale quindi continuare il nostro rapporto di collaborazione, stavolta in chiave tecnica. Crediamo infatti nelle qualità su questo campo di Antonio e siamo sicuri che con il primo allenatore Cosimo Salis si instaurerà un rapporto di grande collaborazione che farà bene alla squadra e a tutto l'ambiente".

