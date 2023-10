Pesante sconfitta dell'Atletico Uri nell'anticipo di questo pomeriggio in Campania sul campo del San Marzano (4 a 1). Un momento difficile per la squadra sarda che anche domenica scorsa era stata piegata per 5-2 dall'Anzio.

Per il San Marzano doppietta di Mammone e gol di Ferrari e Allegretti. Per l'Uri rete di Attili. L'Uri è sceso in campo con Fusco Ant., Caria, Pisano, Fusco And., Esposito, Fadda, Melis, Attili, Fangwa, Fiorelli, Demarcus. In panchina, Tirelli, Ravot, Rassu, Valentini, Lubrano, Piga, Ansini, Cannas, Ankovic.

All.: Massimiliano Paba.

