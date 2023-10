Nell'anticipo di questa mattina per il girone A della Promozione, vittoria dell'Atletico Cagliari contro il Villamassargia per 2-1.

Per i cagliaritani, si tratta della seconda vittoria consecutiva con gol di Aresu e Tumatis.

Per il Villamassargia, che resta a sette punti in classifica, è andato in gol Orgiana. L'Atletico Cagliari sembra aver superato la crisi di inizio stagione, partita con due sconfitte consecutive. Ora due vittorie, una dopo l'altra con la squadra salita a sei punti.

