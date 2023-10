Al “Maristai” di Gavoi è terminata uno a uno la sfida fra Taloro e Tharros, anticipo della settima giornata del campionato di Eccellenza. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Bamba, poi il pareggio firmato da Calaresu. I rossoblù hanno perso l’occasione di portarsi momentaneamente in vetta. Per la Tharros è il primo punto in trasferta. Risultato che dà continuità al precedente (1-1) ottenuto con l’Ilva.

Sei gli anticipi in Promozione per la quinta giornata. Nel girone A, il Castiadas espugna (1-3) il "Santa Sofia" di Arbus e si porta in testa alla classifica in attesa della partita di domani del Monastir (in casa con l'Orrolese). Sarrabesi avanti al 20’ con Littarru, al 31’ il pari di Tronu. Nella ripresa, al 39’ la rete del vantaggio degli ospiti con Mboup su rigore. Al 51’ il tris di Caddeo.

Nel derby ogliastrino del "Lixus" di Lanusei, la squadra di casa supera (3-2) l’Idolo. I biancorossoverdi si sono portati sul 3-0 con marcature di Makangu, Parisi e Ferrareis. Gli arzanesi hanno accorciato le distanze con Usai e Vincius su rigore.

Nel girone B, primo successo della Nuorese dopo quattro pareggi. I barbaricini hanno vinto (0-2) a Siniscola con gol di Tadeu su rigore e Pittirra. Le altre Stintino-Coghinas 0-1 (gol di Val), Macomerese-Abbasanta (a Ghilarza) 1-1 (reti di Corda e Zirolla) e Usinese-Alghero 2-2 (Saba e Sanna a segno per l’Usinese e doppietta di Meloni per gli algheresi).

