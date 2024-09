Marco Amelia ne ha annunciato l’arrivo una settimana fa, ma adesso è ufficiale: Andrew Marie-Sainte è un giocatore dell’Olbia. E il tecnico dei bianchi potrà impiegarlo già domani nel derby col Latte Dolce.

Iniziata la stagione col Ceahlaul, squadra della Serie B rumena, il difensore classe 1998 è stato convinto da Amelia, che l’ha allenato a Livorno qualche anno fa, a trasferirsi in Gallura. A sorpresa, il transfer è arrivato ieri, in anticipo rispetto al previsto, di modo che il giocatore originario della Martinica, che si allena a Olbia da una settimana, risulta tra i convocati per la trasferta sassarese, in occasione della quale, complice anche l’emergenza in difesa (vedi l’assenza per squalifica del capitano dell’Olbia Luca La Rosa), partirà quasi sicuramente titolare.

“Olbia Calcio 1905 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Andrew Marie-Sainte, difensore classe 1998”, recita il comunicato emesso dal club gallurese questa mattina. “Marie-Sainte comincia la sua carriera nelle giovanili del Prato per poi passare in prestito al Napoli, in Primavera, dove rimane 18 mesi. Viene poi ceduto al Livorno nel 2018, dove disputa tre stagioni, due delle quali in Serie B. Dopo una breve parentesi di sei mesi alla Pistoiese (Serie D), è arrivato il momento per lui di vestire la maglia Bianca. Benvenuto a Olbia Andrew!”.

© Riproduzione riservata