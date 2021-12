Mercoledì 5 gennaio non si disputeranno i recuperi Afragolese-Torres e Carbonia-Aprilia, posticipate a data da destinarsi. La trasferta in Campania dei rossoblù, ieri fermati sullo 0-0 dalla Vis Artena, era stata già spostata dall'8 dicembre a dopo le feste per la quarantena di inizio mese dei sassaresi, stavolta invece non si gioca su richiesta della formazione padrona di casa. Rinviato anche il ritorno allo "Zoboli" del Carbonia, ultimo in classifica, per problemi riscontrati dall'Aprilia. Per i minerari la prima nel proprio impianto, dove non gioca da oltre tredici mesi, slitta così al 23 gennaio con l'Afragolese.

Nuovo programma. Sarà quindi solo l'Arzachena ad aprire il 2022 delle sette sarde di Serie D, il 5 gennaio nel recupero dell'undicesima giornata in casa della Vis Artena (ore 14.30). Oggi i biancoverdi hanno ufficializzato l'arrivo dei centrocampisti Fabio Doratiotto (dal Carbonia) e Mattia Melis (dal Castiadas). Una settimana dopo sarà invece il Muravera a essere ospite dei laziali in un altro recupero, mentre il calendario integrale riprenderà domenica 9 gennaio con la diciassettesima giornata, ultima del girone d'andata.

