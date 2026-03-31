Grande partecipazione e spettacolo per la Duathlon Città dello Zafferano, appuntamento che ha aperto ufficialmente la stagione agonistica nell’Isola. L’evento, organizzato con precisione dalla Fuel Triathlon con il supporto dell’amministrazione comunale, degli sponsor e di numerosi volontari, ha richiamato circa cento atleti nella gara Sprint.

Il quartier generale è stato allestito nel piazzale dell’ex stazione ferroviaria di via Villacidro, con partenza delle prove giovanili in mattinata e gara assoluta nel primo pomeriggio. Il format Sprint (5 km corsa, 20 km bici, 2,5 km corsa) ha offerto un percorso tecnico e coinvolgente tra le vie del paese e il tratto ciclistico verso Sanluri Stato.

A dominare la prova maschile è stato Manuel Cossu (Fuel Triathlon), che ha chiuso in 55:56, infliggendo un distacco di 3’22” a Ascano Mocci (Villacidro Triathlon), secondo davanti a Matteo Villani (Triathlon Cagliari), terzo a soli tre secondi.

Tra le donne successo per Manuela Jessica Gambuzza (Blue Tribune) in 1:07:19, davanti a Giorgia Pieraccini (Tri Team Sassari) e Alice Asuni (Fuel Triathlon).

Entusiasmo anche tra i partecipanti, come sottolineato da Roberto Loi all’esordio: <Una bellissima manifestazione, mi sono divertito tantissimo. Organizzazione impeccabile: una giornata di sport che non dimenticherò>.

Spazio poi ai giovani. Nel Duathlon Youth vittoria di Nicola Fenu (17:56) davanti a Riccardo Ticca (17:59), entrambi del Tri Nuoro. Tra le ragazze si è imposta Ludovica Moro (19:15), davanti a Anna Carta (23:18).

Nel Duathlon Kids Ragazzi successo di Elia Podda, che ha preceduto i compagni di squadra Diego Cominu e Matteo Ala. Tra le femmine vittoria di Matilde Monge Cuniglia (CUS Cagliari), seguita da Laura Loi e Teresa Calzedda.

Infine, tra gli Esordienti primo posto per Alessio Farci, davanti a Ivano Tocco e Simone Murtino. Nel femminile si è imposta Elisa Miscali su Elena Pinna e Claudia Ticca.

Una giornata di sport riuscita in ogni dettaglio, che conferma la crescita del movimento e l’ottimo lavoro organizzativo sul territorio.

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