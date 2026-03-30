I quarti di finale dei playoff di Serie C Unica continuano a regalare risultati inattesi. Nuoro e Calasetta, considerate tra le principali candidate al titolo regionale, salutano la corsa già in Gara 3 dei quarti di finale, eliminate rispettivamente da Sant’Orsola e Aurea Sassari.

Fa rumore soprattutto l’uscita della Sirius, che vede sfumare la qualificazione a un passo dal traguardo. I barbaricini erano avanti di tre punti a pochi secondi dalla sirena, ma un fallo su tiro da oltre l’arco ha riaperto tutto, permettendo ad Angius di mandare la sfida all’overtime. Nei supplementari, però, Sant’Orsola ha cambiato passo, imponendosi con un netto 17-7.

Finale amaro anche per il Camping La Salina Calasetta, superato in casa dalla Fisiokons Sassari al termine di una gara equilibrata e combattuta. Dopo un lungo punto a punto, a fare la differenza sono state due triple pesanti di Basoli, decisive per spezzare l’equilibrio nel momento chiave.

Le semifinali, in programma tra due settimane, vedranno così due derby sassaresi: Torres-Aurea e Dinamo Academy-Sant’Orsola, con scenari completamente ridisegnati rispetto alle attese della vigilia.

Nuoro-S.Orsola 71-81 d1ts

Sirius Nuoro: Assui 14, Piredda 5, Seddone ne, Canu 14, D. Radakovic 15, Zidda ne, Spina, E. Puddu 3, Martis, Doglio 8, Galantino 12. Allenatore D. Puddu

Tavoni Sassari: Vargiu, Gueye 5, Angius 6, Bertolini 9, Aroni 6, Camboni ne, Raffo 11, Peruzzi 4, Casu 25, Scanu Manunta 6, Barabino 9. Allenatore Ruiu

Parziali: 16-19; 38-34; 50-50



Calasetta-Aurea 75-76

Camping La Salina Calasetta: Amadori 3, Penoni ne, Romeo 16, Vivi 4, Mpeck 12, Zucca 10, Werlich 18, Fontana ne, Ranucci 6, Fucka 6. Allenatore Frisolone

Fisiokons Sassari: G. Langiu 2, Desole 7, Sanciu, L. Langiu 17, Matta 7, Fumanti 14, Sanna, F. Basoli 22, Usai 7. Allenatore C. Basoli

Parziali: 21-16; 34-41; 54-47

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