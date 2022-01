Niente da fare, ormai da un paio di mesi il Covid imperversa nella A1 femminile. La squadra sassarese resterà ferma domenica. Avrebbe dovuto ospitare il Campobasso domenica al PalaSerradimigni (ore 14) ma nella squadra molisana sono state riscontrate delle positività.

La gara verrà recuperata il 2 febbraio, sempre al PalaSerradimigni, con inizio alle 14.

Slitta anche il recupero della partita contro il Ragusa che si sarebbe dovuto disputare martedì 25: nella formazione siciliana persistono alcune positività e quindi il protocollo impone lo stop.

Non è stata ancora fissata la data del recupero.

Certo è che la regolarità e l'equità competitiva nella massima serie femminile sono ormai saltate. Con formazioni che hanno accumulato già tre o quattro partite da recuperare. La speranza è che entro marzo si riesca a rimettere in equilibrio il calendario per garantire un finale di stagione adeguato sia in termini di playout salvezza che di playoff scudetto.

