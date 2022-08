Tra i dieci centauri azzurri che dal 29 agosto al 3 settembre rappresenteranno l’Italia alla 96ª Sei Giorni di Enduro 2022 di Le Puy en Velay, in Francia, c’è anche il dorgalese Claudio Spanu. Il pilota sardo, dopo l’infortunio al piede che gli aveva impedito di partecipare nel 2021, timbra così la propria terza partecipazione al prestigioso evento al quale gli italiani si presentano da campioni in carica, avendo vinto nella scorsa edizione, corsa. in casa, il Trofeo e il Trofeo Junior.

Stavolta, il gruppo della Maglia Azzurra si presenterà con tre team. Nel “Trofeo” in corsa Samuele Bernardini, Thomas Oldrati, Alex Salvini e Andrea Verona. In quello “Junior” l’ogliastrino Claudio Spanu (Honda 250 del Lunigiana Honda Red Moto), Enrico Rinaldi e Morgan Lesiardo e infine, nel “Moto Club”, il trio formato da Lorenzo Bernini, Luca Colorio e Kevin Cristino.

“Sono onorato di vestire ancora la Maglia Azzurra. Siamo molto carichi, le avversarie più insidiose saranno Francia e Svezia ma noi vogliamo dire la nostra”, ha sottolineato Claudio Spanu. “Siamo arrivati sabato scorso, abbiamo camminato venti chilometri al giorno per visionare le 13 speciali, che sono tutte belle anche se due in particolare hanno molte contropendenze, caratteristica che le rende ideali per i piloti francesi. Poi abbiamo fatto le verifiche e provato le moto nell’area training, siamo pronti”.

Stasera, alle 20, la cerimonia di apertura e la presentazione delle squadre nel centro storico di Le Puy en Velay.

