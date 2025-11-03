Ferrini-Amsicora è una partita che non risparmia emozioni anche quando il risultato non conta. Al “Maxia”, sabato, ha vinto l’Amsicora 5-4 che chiude a punteggio pieno il girone D della Coppa Italia maschile e guarda alla Final Four in programma a Brà sabato e domenica prossimi.

La squadra di Roberto Carta aveva già in tasca la qualificazione, conquistata matematicamente con un turno di anticipo, il secondo posto della Ferrini era acquisito, ma ha provato a vincere nonostante l’handicap dell’infortunio al portiere Sorrentino, sostituito da Boi, giocatore di movimento. Ma ha provato a vincerla aprendo le marcature con Hassan, e dopo il pareggio di Ojeda è tornata in vantaggio con Sulanas. Dopo l’intervallo si è scatenata l’Amsicora che ha segnato tre reti, Ojeda, Solorza e ancora Ojeda per la sua tripletta personale. Nell’ultima frazione accorcia Edris, Boi riporta l’Amsicora a +2, ancora Edris tiene la partita aperta ma il risultato non cambia. Sabato prossimo a Bra le semifinali saranno Amsicora-Brà e Butterfly Roma-HT Bologna.

Si è giocato anche a Uras dove il Cus Cagliari ha battuto 2-1 l’HT Sardegna e chiude al terzo posto grazie alle marcature di Abdalla e Russo. Rete di Gobran per la squadra di Pia.

Classifica finale: Amsicora 24, Ferrini 15, Cus Cagliari 12, HT Sardegna 9, Juvenilia Uras 0.

© Riproduzione riservata