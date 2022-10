Ultimo weekend di ottobre amaro per Techfind Selargius e Cus Cagliari, entrambi battuti nei match valevoli per la quarta giornata dell’A2 femminile di basket. Al PalaVienna, il San Salvatore si è arreso 50-59 al Battipaglia della ex Cutrupi, mentre le universitarie sono state sconfitte 64-60 sul parquet dell’Ancona.

Techfind. Dopo il combattuto primo quarto, finito 11-13, le giallonere hanno pagato il cambio di passo del Battipaglia, che ha chiuso il primo tempo in crescendo e, grazie a un parziale di 1-10 orchestrato da Potolicchio e company, sono andate al riposto sotto 21-30. La reazione delle padrone di casa non si è fatta attendere e in pochi minuti è arrivato il pareggio (32-32). Il San Salvatore ha provato anche il sorpasso con Srot e Granzotto, ma le ospiti hanno prontamente rimediato e chiuso il terzo quarto avanti 42-45, vantaggio ritoccato da Rylichova, che ha permesso al Battipaglia di portarsi in doppia cifra. “Salvo la reazione del terzo quarto, ma senza Makurat ognuna deve dare qualcosa in più. I 21 punti in 20’ e 5/15 dalla lunetta non bastano”, ha commentato coach Righi.

Cus Cagliari. Sebbene ancora privo di una giocatrice fondamentale come Striulli, il sodalizio universitario sta provando a reagire alle difficoltà avute in questa prima parte della stagione e, la quarta sconfitta in altrettante gare arrivata ad Ancona è stata mitigata da una prestazione convincente della squadra. “Si è visto il carattere del gruppo ed è un segnale positivo per il futuro. Siamo in crescita e con diversi nuovi innesti ci vogliono pazienza e serenità”, ha sottolineato fiducioso coach Federico Xaxa.

Nel primo quarto, Stawinska si è fatta trovare subito pronta ma le marchigiane hanno risposto arrivando al 10’ sul 17-10, vantaggio incrementato fino al +12 nella seconda frazione, quando il trio Puggioni, Giangrasso e Stawinska ha ricucito fino al 28-26 del 20’. Nella terza frazione, le padrone di casa sono riuscite di nuovo ad allungare il passo fino al +11 del 30’ (47-36), poi sono salite in cattedra Giangrasso e Paoletti, che a metà dell’ultimo quarto hanno agguantato il pareggio, sul 51-51, prima che l’Ancona trovasse l’abbrivio per chiudere definitivamente i conti sul 64-60.

Tabellini

Techfind San Salvatore-Battipaglia 50-59

(11-13; 10-17; 21-15; 8-14)

Techfind San Salvatore: Pandori 9, Granzotto 13, Ceccarelli 9, Srot 5, Aispurua 14, Mura, Pinna, Vargiu, Valenti, Lapa ne, Poddighe ne, Corso ne. Allenatore Righi.

Battipaglia: Castelli 9, Potolicchio 11, Cutrupi 6, Alford 10, Rylichova 7, Seka 10, Chiapperino, Zanetti, Chiovato 6, Mastursi, Milani ne. Allenatore Maslarinos.

***

Ancona-Cus Cagliari 64-60

(17-11, 11-16, 19-10, 17-24)

Ancona: Rimi 2, Bona 18, Mataloni 16, Diane 5, Maroglio 2, Baldetti 0, Albanelli 5, Gianangeli 4, Garcia 0, Mandolesi 0, Pelliccetti 0, Yusuf 12. Allenatore Castorina.

Cus Cagliari: Puggioni 4, Saias 0, Giangrasso 15, Gagliano 2, Stawinska 15, Paoletti 12, Caldaro 8, Venanzi 0, Usai 4, Striulli n.e. Allenatore Xaxa.

© Riproduzione riservata