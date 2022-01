Il nuovo straniero dell’Olbia arriva dal Nord. Ed è un attaccante. È infatti il finlandese Nikolas Saira il secondo colpo del mercato invernale dei galluresi.

Ufficializzato stasera, il mancino nativo di Helsinki, 23 anni il prossimo 11 febbraio, ha sottoscritto col club guidato da Alessandro Marino un accordo valido fino al 30 giugno 2023. Svincolatosi dall’Ac Oulu, società della Prima divisione finlandese, e alla prima esperienza in Italia, Saira è cresciuto nel settore giovanile dell'Fc Honka prima di trasferirsi, nel 2014, all'Fc Espoo, con cui, nel 2016, ha totalizzato 19 presenze e 4 gol nella Serie B del suo Paese.

La buona stagione gli ha guadagnato le attenzioni dell’Ifk Helsinki, con la quale ha esordito, nel 2017, in Veikkausliiga: per lui, nel triennio a seguire, 33 presenze e una rete nella A finlandese. Nel 2021 l’approdo al neopromosso Ac Oulu dove, con 3 reti in 20 partite, contribuisce alla conquista della salvezza del club nel massimo campionato.

Nel comunicato emesso dall’Olbia Calcio, Saira è definito “giocatore eclettico che può ricoprire differenti ruoli nel reparto avanzato”: all’allenatore Max Canzi l’ardua sentenza. Saira, che vanta anche 12 presenze e 3 reti nelle nazionali giovanili finlandesi, indosserà la maglia bianca numero 70.

