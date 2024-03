Nel girone A degli Allievi regionali, la Sigma non delude le attese e conquista altri tre punti che l’avvicinano alla conquista dei playoff. Gurzeni e soci sbrigano la pratica Iglesias nel testacoda di giornata: 7 a 0 il risultato finale.

Perde terreno il Monastir che si fa raggiungere (2-2) sul finale da un coriaceo Carbonia. Capitan Manca e compagni recuperano lo svantaggio iniziale, ribaltano il risultato con la doppietta di Argiolas ma poi vengono raggiunti dai minerari a tempo scaduto.

Approfitta del passo falso del Monastir la Ferrini Cagliari che liquida con un perentorio 5 a 0 l’Esseci Sigma. Da segnalare l’ennesima doppietta di Marras. I cagliaritani sono ora a -1 dal secondo posto.

Il Gigi Riva si aggiudica la partita di cartello della giornata battendo in trasferta 2 a 1 il Selargius, estromettendo di fatto i granata dalla corsa playoff ed avvicinandosi alla seconda piazza (3 punti).

La supremazia tecnico-tattica dei centrocampisti di mister Zini consente a Nardulli di piazzare la zampata vincente; ma il gol da cineteca di Melis rimette tutto in parità. Il forcing dei rossoblù guidato da Boi premia i cagliaritani. A 10’ termine Caboni ribadisce in rete una respinta corta del portiere e regala la preziosissima vittoria alla sua squadra.

In zona retrocessione importante vittoria del Terralba per 4 a 0 sull’Accademia Ogliastra: la tripletta di Partis è tanto bella quanto importante per la salvezza.

Nel girone B all’Alghero non basta la tripletta di Fois nel match col San Paolo, terminato tre a tre, e vede ridursi a 3 punti il vantaggio sul Latte Dolce che ha battuto 2 a 0 il San Teodoro consolidando la seconda posizione.

Prosegue la marcia della Simba che travolge la Nuorese 7 a 1. Il funambolo Usai ha realizzato una tripletta.

In coda la Turritana vince (4-2) lo scontro diretto col Lanteri ed esce dalla zona retrocessione. Protagonista Concas, autore di una doppietta.

A pochi chilometri da Cagliari prende sempre più quota la realtà Monastir Calcio. La prima squadra, a poche giornate dal termine del campionato di Promozione, è saldamente in vetta. «L'obiettivo è quello di costruire un settore giovanile solido e competitivo», dice il presidente Marco Carboni. «Le spese sono ingenti sia in termini economici che di energia. Tuttavia avere istruttori di livello è una prerogativa irrinunciabile per chi si prefissa traguardi prestigiosi e duraturi. Una tesi confermata dai nostri risultati. Abbiamo in tutte le categorie giovani di grande valore. Non faccio nomi. Di alcuni ne sentiremo parlare. Tra le nostre ambizioni abbiamo anche quella di instaurare rapporti di collaborazione con alcune società professionistiche della penisola. Una collaborazione che dovrà avere risvolti concreti soprattutto per i nostri atleti. La nostra è una società che è partita dal basso nel 2015. L’apoteosi c’è stata con la vittoria dello spareggio col Tonara che ci ha permesso di salire in Eccellenza. Per me, per la società, per tutto il paese un risultato storico ed inaspettato. Ma, strano a dirsi, è un'altra la gara alla quale sono particolarmente legato: lo spareggio per non retrocedere in Terza categoria contro l’Asseminese nel 2011. È da quella vittoria che abbiamo costruito un futuro che ci ha portato fino a qui».

