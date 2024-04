Nel campionato Allievi Elite girone B nessuna sorpresa: Alghero e Latte Dolce sono le due compagini che parteciperanno ai playoff off ad incrocio con le prime due classificate del girone A.

I sassaresi, attualmente secondi, hanno travolto (18-2) il Puri e Forti certificando il divario tra le prime 4 della classe (giusto menzionare anche Simba e Accademy Latte Dolce protagoniste di un grande campionato) e le altre squadre che completano il girone.

L’Alghero, che ha battuto (4-0) l’Oliena, la settimana prossima potrà festeggiare la vittoria del girone. Retrocedono mestamente Free Time San Paolo che si congeda dalla categoria con una vittoria per 2 a 1 sulla Turritana ed il Lanteri che perde in casa con il San Paolo per 3 a 2.



Sarà invece decisivo l’ultimo turno nel girone A per stabilire chi assieme alla Sigma parteciperà alla fase finale. La Ferrini che ha vinto (6-0) contro il Carbonia è la super favorita forte del vantaggio di un punto sul Monastir: agli uomini di Alessio Serra servirà la vittoria domenica prossima contro il Selargius per approdare alle finali.

Il Monastir deve sperare in un passo falso dei cagliaritani ed intanto si gode la vittoria sulla capolista Sigma per 2 a 1. Da segnalare solo per la statistica la bella vittoria del Gigi Riva che con i gol di Mattana e Cadoni batte 2 a 1 l’Accademia Ogliastra vendicando la sconfitta dell’andata. In zona retrocessione appare disperata la situazione della Futura Sales alla quale potrebbe non bastare neppure la vittoria nell’ultimo turno per acciuffare il Terralba che attualmente ha un punto di vantaggio.

