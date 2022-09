Davide Carrus, ex centrocampista del Cagliari, ha ottenuto l’abilitazione Uefa A, dopo aver superato gli esami e aver frequentato il corso a Coverciano. Tra i compagni di corso, Marco Parolo, Senad Lulic, Christian Terlizzi, Guglielmo Stentardo, Cristiano Del Grosso, Antonio Floro Flores. Presente anche un altro sardo, il tecnico giramondo Pino Murgia.

Carrus dal 2019 allena le giovanili rossoblù. E’ stato viceallenatore della Primavera, dell’Under 17 e in questa stagione dell’Under 13. La carriera da giocatore è ben conosciuta. Ovunque abbia giocato il classe 1979, originario di Sinnai, ha lasciato un ricordo indelebile. A Bari, Salerno e non solo è un idolo. Per diciotto anni (dal 1998 al 2016) ha militato tra i professionisti collezionando 443 presenze. E’ il centrocampista sardo che ha segnato più reti: ben cinquanta. Uno dei più vincenti. Nel suo curriculum quattro promozioni: tre dalla Serie B alla Serie A con Cagliari (1997/1998), Fiorentina (2004) e Bologna (2007/2009) e una dalla Serie C alla Serie B col Frosinone (2013/2014). E non da poco, è stato uno dei calciatori più corretti: una sola espulsione in carriera. Cresciuto nelle giovanili del Sinnai, appena undicenne passa al Cagliari dove completa il settore giovanile sino alla Primavera e fino all’esordio in Serie A nel gennaio 2000. Con la formazione rossoblù vanta cinquanta presenze e una rete. Ha indossato anche le maglie di Modena, Spal, Ancona, Fiorentina, Bari (2004/2007 - 84 presenze e 18 reti tra cui quella con la Juventus nel 2007 che aveva consegnato la salvezza per i pugliesi), Bologna, Empoli, Mantova, Salernitana, Frosinone, Casertana e Pro Piacenza. Ora la carriera da allenatore. Il corso di Uefa A assicura l’abilitazione per condurre tutte le formazioni giovanili (comprese le squadre Berretti e Primavera), tutte le prime squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa, nonché al tesseramento come allenatore in seconda in Serie A e Serie B maschile.

