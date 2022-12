La Ferrini opera subito sul mercato, nel primo giorno di apertura della sessione invernale, con un innesto di spessore. Dal Lanusei arriva il portiere Marco Manis, classe '83 e fra i principali estremi difensori sardi, un passato nelle giovanili del Cagliari per poi giocare - fra le altre - con Olbia, Villacidrese, Nuorese e fuori dall'Isola con Melfi, Argentina Arma, Sanremese e Badesse.

Aveva cominciato la stagione col Budoni, che curiosamente sarà anche l'avversario contro cui potrà debuttare coi cagliaritani: giovedì 8 dicembre nel turno infrasettimanale, visto che in questo weekend la Ferrini osserverà il turno di riposo.

Manis è già passato dalla società allenata da Sebastiano Pinna nella stagione 2020-2021, ma non aveva mai potuto esordire a causa dell'interruzione del campionato per la pandemia e a gennaio 2021 si era trasferito al Carbonia in Serie D, poi non aveva proseguito con la Ferrini per il 2021-2022 dove è andato all'Ilvamaddalena vincendo la scorsa Eccellenza.

Per lui oggi primo allenamento.

© Riproduzione riservata