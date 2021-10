Amatori Alghero e Amatori Capoterra si rituffano nella mischia. Dopo una lunga pausa a causa del Covid-19, domenica, alle 15.30, ripartono i campionati italiani di rugby.

Amatori Alghero. In serie A, gli algheresi guidati da Giovanni Marchetto e Giovanni Cipriani volano a Parabiago, per cercare i primi punti stagionali sul manto erboso del “Rino Venegoni”. “Ora stiamo individuando qualche nuovo innesto in rosa, visto anche l'infortunio del seconda linea Capozzucca, che lo terra fuori per qualche mese”, ha annunciato il nuovo manager generale della squadra catalana Luigi Troiani. Il debutto casalingo nel girone 1 (a nove, con una squadra che riposa) è in programma domenica 24, contro il Milano. La regular season si concluderà domenica 8 maggio 2022, quando a Maria Pia arriverà il TkGroup Settimo Torino. Il girone vedrà in campo anche Biella, Cus Genova, Cus Torino, I centurioni e Pro Recco.

Amatori Capoterra. In B, Capoterra ha confermato coach Alejandro Eschoyez. Nel girone 1 (a dodici squadre), si riparte dal campo di casa, in Via Trento, dove arriva il Bergamo. Ultimo atto della stagione regolare sarà domenica 5 giugno 2022, sul campo dell'Unione Monferrato. In lizza anche Amatori&Union Milano, Cus Milano, Franciacorta, Ivrea, Lecco, Piacenza, Rovato, Sondrio e Varese.

