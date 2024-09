Finisce al quarto posto l'avventura del Cagliari Beach soccer femminile nella World Winners Cup, il Mondiale per club, che si è concluso oggi alla Beach Arena di Alghero. Le rossoblu hanno perso ai rigori la finale per il terzo gradino del podio contro le polacche del Red Devils Ladies Chojnice, che presentano nel roster tante atlete che hanno vinto gli Europei la scorsa settimana con la maglia della Nazionale.

La squadra rappresentate del voivodato della Pomerania è passata in vantaggio in avvio di secondo terzo con Szpera, ma al 9' le rossoblu hanno trovato il pari con Illiano, brava a capitalizzare nel migliore dei modi una triangolazione con Vecchione. L'occasione di vincere arriva sui piedi di Bednarska, che spreca un calcio di rigore spedendolo a lato.

Si va ai rigori, ecco la sequenza: Sudyk rete, Illiano fuori; Kostiuk parato, Privitera rete; Siowy parato, Vecchione parato; Suskiewicz rete, Dominguez rete; Gozdek rete Bednarska alto.

«Abbiamo disputato una bellissima finale per terzo posto. Siamo riusciti a gestirla al meglio in fase difensiva, ridimensionando il loro gioco che parte sempre dal portiere abile con i piedi», spiega l'allenatore rossoblu Manuel Perra. «Forse meritavamo di segnare qualche gol in più, ma va bene così. Sono orgoglioso del Mondiale disputato dalle ragazze. Ci riproveremo l'anno prossimo», conclude il tecnico cagliaritano.

Il titolo mondiale femminile va alle brasiliane del Sao Pedro, che hanno battuto ai rigori le spagnole dell'Higicontrol Melilla dopo il 3-3 in campo.

Il trofeo maschile è andato al Falfala, che l'ha spuntata 4-3 sul Rosh Haayin in un derby tutto israeliano. Bronzo per i cinesi del Zhejiang NingboTms, che ha superato 4-3 gli ucraini del Vybor. La migliore delle italiane è il Napoli, quinto dopo il 4-3 ai tedeschi del Real Munster. Il Bologna ha battuto 5-1 i siciliani del Naxos nella finalina per il 19esimo e 20esimo posto.

© Riproduzione riservata